США перехопили іранські ракети та дрони над Ормузькою протокою

Іран заявив про удари по американських базах у Бахрейні та Кувейті, Вашингтон це спростовує.

Американські війська 5 червня перехопили кілька іранських балістичних ракет і безпілотників, запущених у напрямку Ормузької протоки та сусідніх країн Перської затоки.

Про це повідомило Центральне командування США.

Спочатку військові США збили чотири іранські ударні дрони над Ормузькою протокою, які становили "безпосередню загрозу для морського судноплавства в регіоні". За кілька годин Іран випустив сім балістичних ракет у напрямку Кувейту та Бахрейну, шість із яких перехопили, одна не досягла цілі.

Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що обстріляв американські бази в Бахрейні та Кувейті, а також чотири танкери, які намагалися перетнути Ормузьку протоку без дозволу Тегерана. У відповідь американські війська завдали удару по іранських берегових радіолокаційних станціях у Горуку та на острові Кешм. У Центральному командуванні США спростували заяви Ірану про пошкодження штабу 5-го флоту в Бахрейні та повідомили, що серед американських військових постраждалих немає.

Попри взаємні удари, жодна зі сторін не заявляє про офіційне порушення режиму припинення вогню, який формально продовжує діяти. Нагадаємо, 3 червня іранські дрони вже вдарили по аеропорту в Кувейті, через що загинула одна людина та призупинили комерційні рейси.

У зв'язку із загостренням конфлікту ціни на нафту знову зросли. Ормузька протока, через яку проходить майже п'ята частина світового експорту нафти, залишається вузловою точкою протистояння між Тегераном і Вашингтоном з початку війни наприкінці лютого.