Новий прем'єр Британії поговорив із Трампом про Близький Схід і Манчестер

Бернем розпочав розмову із привітання Трампа з успішним проведенням чемпіонату світу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорив Манчестер, чемпіонат світу з футболу та зусилля щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Про це заявив речник очільника британського уряду, якого цитує Sky News.

Бернем розпочав розмову із привітання Трампа з успішним проведенням чемпіонату світу та висловив надію показати президенту визначні пам'ятки Манчестера під час майбутнього візиту. Викладаючи своє бачення як прем'єра, він зазначив, що зосередиться на реіндустріалізації по всій країні для забезпечення сталого зростання в кожному регіоні.

Бернем також наголосив на своїй відданості питанням оборони та безпеки і підкреслив прихильність Великої Британії до забезпечення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці з метою підтримки глобальних ланцюгів поставок. Своєю чергою Трамп розповів про поточну ситуацію на Близькому Сході.

Також Бернем провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.