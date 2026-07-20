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Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Британії

20 липня 2026, 20:15
Зеленський провів першу розмову з новим прем'єром Британії
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Він також домовився з Бернемом про подальшу співпрацю в межах Антибалістичної коаліції.

Президент Зеленський провів першу розмову з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Про це він повідомив у Telegram.

"Радий був поговорити з Енді Бернемом і привітати його зі вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Дуже ціную, що підтримка України та наших людей і надалі буде міцною", – зазначив глава держави. Він подякував британському прем'єру за слова поваги про українців, а також співчуття рідним загиблих внаслідок нещодавніх російських атак.

"Україна та Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між нашими державами, і ми обов'язково продовжимо працювати над тим, щоб воно тільки розширювалось", – наголосив Зеленський. Він також домовився з Бернемом про подальшу співпрацю в межах Антибалістичної коаліції під час зустрічі "вже найближчим часом".

Нагадаємо, Енді Бернем офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії після аудієнції у короля Чарльза III в Букінгемському палаці. 

Бернем змінив на посаді свого однопартійця Кіра Стармера, який раніше того ж дня офіційно подав у відставку.

БританіяВолодимир ЗеленськийКір СтармерЕнді Бернем

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