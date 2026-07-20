Енді Бернем очолив уряд Великої Британії

Король Чарльз III призначив Енді Бернема прем'єр-міністром після прийняття відставки Кіра Стармера.

Енді Бернем офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії після аудієнції у короля Чарльза III в Букінгемському палаці.

Монарх доручив новому лідеру Лейбористської партії сформувати уряд, повідомляє BBC.

Бернем змінив на посаді свого однопартійця Кіра Стармера, який раніше того ж дня офіційно подав у відставку.

Церемонія передачі влади відбулася відповідно до британської конституційної традиції. Спочатку Чарльз III прийняв відставку Стармера, а згодом запросив Бернема сформувати новий уряд.

Історично ця процедура була відома як «цілування рук», адже новопризначений прем'єр символічно цілував руку монарха. Сьогодні традицію замінили офіційною аудієнцією, рукостисканням і протокольною фотозйомкою.

Енді Бернем став четвертим прем'єр-міністром Великої Британії за час правління короля Чарльза III, який зійшов на престол у 2022 році. До нього уряд у цей період очолювали Ліз Трасс, Ріші Сунак і Кір Стармер.

Також у понеділок стало відомо, що Стармер офіційно пішов у відставку з посади прем'єра Британії.