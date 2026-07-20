Стармер офіційно пішов у відставку з посади прем'єра Британії

Він залишив посаду після аудієнції у короля Чарльза III.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок, 20 липня, офіційно подав у відставку.

Про це повідомили в Букінгемському палаці, передає Sky News.

У заяві зазначається, що Стармер під час аудієнції у короля Чарльза III склав повноваження прем'єр-міністра та першого лорда казначейства, а монарх прийняв його відставку.

Перед зустріччю з королем Стармер виступив із прощальною промовою, завершивши свою роботу на чолі британського уряду.

До моменту призначення нового прем'єр-міністра Велика Британія формально залишається без глави уряду. Очікується, що вже пізніше цього дня король доручить Енді Бернему сформувати новий кабінет міністрів.

Після вступу на посаду Бернем стане четвертим прем'єр-міністром Великої Британії за час правління короля Чарльза III, який зійшов на престол у 2022 році.

Зазанчимо, що минулого тижня Зеленський нагородив Кіра Стармера орденом Свободи.