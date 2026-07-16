Зеленський нагородив Кіра Стармера орденом Свободи

Нагороду присвоїли за визначний особистий внесок у розвиток українсько-британських відносин, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент України Володимир Зеленський нагородив премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера орденом Свободи.

Про це йдеться у президентському указі №610/2026.

"За визначний особистий внесок у розвиток українсько-британських відносин, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю нагородити орденом Свободи СТАРМЕРА Кіра – Прем’єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії", – зазначено у тексті документу.

Глава держави підписав його 15 липня.

Кір Стармер здійснює сьогодні, 16 липня, свій останній візит до Києва на посаді глави британського уряду.

Він разом із Володимиром Зеленським пройшли вздовж Стіни пам’яті біля Михайлівського собору й віддали шану полеглим захисникам і захисницям України.