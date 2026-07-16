Стармер відвідає Київ напередодні відставки

Під час візиту британський політик запевнить, що Британія продовжить підтримувати Україну.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сьогодні, 16 липня, приїде до Києва.

Про це йдеться у пресрелізі британського парламенту.

Під час візиту Стармер планує провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським і, як зазначається у повідомленні, лідери обговорять досягнутий прогрес у зміцненні обороноздатності України, її подальші потреби у війні проти незаконної російської агресії, а також пріоритети для міжнародних союзників.

Під час зустрічі із главою України Кір Стармер планує наголосити, що хоча його перебування на посаді прем'єр-міністра добігає кінця, зобов'язання Великої Британії перед Україною залишаються незмінними. За його словами, партнерства, коаліції та механізми підтримки, створені за останні два роки, розраховані на тривалу перспективу.

"Коли я став прем'єр-міністром, я знав, що Велика Британія повинна не просто підтримати Україну в цей момент, а допомогти закласти основи її довгострокової безпеки й успіху. Саме тому ми поставили Велику Британію в центр сильнішої Європи: збільшили інвестиції в оборону, стали лідерами у розвитку військових технологій майбутнього та зробили все можливе, щоб Україна опинилася в максимально сильній позиції", – прокоментував Стармер і додав, що навколо цього також обʼєдналися союзники.

Він додав, що пишається внеском Великої Британії, і "ця робота триватиме".

У британському уряді підрахували, що від липня 2024 року уряд Великої Британії:

гарантував 3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні щороку стільки, скільки буде потрібно;

передав Україні понад 250 тисяч безпілотників, близько 8 тисяч ракет і понад 350 тисяч артилерійських боєприпасів;

спільно з партнерами створив і очолив "Коаліцію охочих", яка вже об'єднує 34 держави та готова підтримувати мир шляхом надання надійних гарантій безпеки;

разом із Німеччиною перебрав від США керівництво Контактною групою з питань оборони України (Ukraine Defence Contact Group), яка з початку 2025 року координувала міжнародні військові зобов'язання на суму понад 85 млрд доларів;

розвинув у Великій Британії сучасне виробництво безпілотників і започаткував довгострокове співробітництво з Україною у сфері військових технологій та обміну інтелектуальною власністю;

запровадив санкції проти понад 1 400 фізичних та юридичних осіб і суден, зокрема майже 600 танкерів російського "тіньового флоту";

став першою країною G7, яка запровадила санкції проти всіх чотирьох найбільших російських нафтових компаній – "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нафта" та "Сургутнефтегаз", які забезпечують близько 80% видобутку нафти в росії;

підписав із Україною 100-річну угоду про партнерство, що охоплює оборону, безпеку, торгівлю, енергетику, правосуддя, науку та культуру.

Візит до Києва відбувається після саміту "Коаліції охочих" у Парижі, де Стармер оголосив, що Велика Британія приєднається до європейської програми кредитної підтримки України обсягом 90 млрд євро. Очікується, що ці кошти допоможуть фінансувати оборонні закупівлі України у 2026–2027 роках, а також відкриють британським оборонним компаніям доступ до контрактів, що фінансуватимуться за рахунок цієї програми. Крім того, Велика Британія та її союзники започаткували нову спільну програму зі створення європейської системи захисту від балістичних ракет, використовуючи досвід України, здобутий за понад чотири роки повномасштабної війни.