Через російську атаку знищено логістичні склади Puma, Intertop та Toyota

Компанії втратили значну кількість товарів.

Унаслідок масованої балістичної атаки на Київ і область у ніч проти 5 серпня російські війська знищили логістичні склади Puma, Intertop і Toyota. Постраждалих немає.

Intertop і Про це Puma Toyota повідомили у своїх соціальних мережах.

У Puma зазначили, що логістичний комплекс компанії було повністю знищено. Через це найближчими тижнями, а можливо, й місяцями в Україні може спостерігатися дефіцит окремих товарів бренду.

"Та найголовніше – наша команда не постраждала. Ми вже працюємо, щоб якнайшвидше відновити асортимент", – повідомили в компанії.

У Intertop заявили, що вночі було повністю знищено головний логістичний склад, а також втрачено значну частину товарів і обладнання. Постраждалих серед працівників немає.

У компанії зазначили, що цей об'єкт був одним із ключових і працював із 2009 року. Саме звідти щодня відправляли десятки тисяч замовлень.

"Але ми продовжуємо працювати. Уже зараз оцінюємо наслідки атаки та перебудовуємо всі процеси. Ми робимо все можливе, щоб ви якомога менше відчули цей збій", – зазначили в Intertop.

Через обстріл Toyota втратила склад запасних частин і супутніх товарів. У компанії попередили про можливі затримки з постачанням окремих запчастин, аксесуарів, мастильних матеріалів та інших товарів.

"Наша команда вже реалізує комплекс заходів для відновлення логістичних процесів і забезпечення стабільного постачання продукції до дилерської мережі Toyota в Україні", – повідомили в компанії.