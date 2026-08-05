Сибіга: пускові установки КНДР у росії стануть законними цілями для Сил оборони

Якщо росія розгорне на своїй території пускові установки балістичних ракет КНДР, вони стануть легітимною ціллю для ударів.

Якщо Північна Корея перекине свої ракетні установки до росії, ця техніка стане законною військовою ціллю для Сил оборони України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції в Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

"Скажу, що має бути зроблено. Перш за все, ці установки, якщо вони будуть розгорнуті, мають бути знищені. І вони одразу стають легітимною військовою ціллю. Тому, відповідно, буде реакція наших військових", – сказав Сибіга.

Як додав міністр, відомо про посилення взаємодії між москвою та Пхеньяном. Це створює нові виклики й загрози, зокрема для Індо-Тихоокеанського регіону.

Міністр закордонних справ зазначив, що Україна перебуває в контакті з такими союзниками, як Японія та Південна Корея, оскільки взаємодія між росією і КНДР створює безпекові ризики.

За його словами, на дипломатичному рівні необхідно посилювати санкції та подальшу ізоляцію режиму в Пхеньяні, а також об'єднувати зусилля міжнародної спільноти для посилення тиску з метою припинення російської війни та агресії росії проти України.

Нагадаємо, за даними ГУР, підрозділ ракетних військ із Північної Кореї почав розгортання на заході росії та, ймовірно, буде оснащений 120 балістичними ракетами і шістьма пусковими установками для ударів по Україні.