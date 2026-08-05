Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сибіга: пускові установки КНДР у росії стануть законними цілями для Сил оборони

05 серпня 2026, 15:33
Сибіга: пускові установки КНДР у росії стануть законними цілями для Сил оборони
фото: Reuters
Якщо росія розгорне на своїй території пускові установки балістичних ракет КНДР, вони стануть легітимною ціллю для ударів.
Якщо Північна Корея перекине свої ракетні установки до росії, ця техніка стане законною військовою ціллю для Сил оборони України.
 
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції в Києві, пише "Інтерфакс-Україна".
 
"Скажу, що має бути зроблено. Перш за все, ці установки, якщо вони будуть розгорнуті, мають бути знищені. І вони одразу стають легітимною військовою ціллю. Тому, відповідно, буде реакція наших військових", – сказав Сибіга.
 
Як додав міністр, відомо про посилення взаємодії між москвою та Пхеньяном. Це створює нові виклики й загрози, зокрема для Індо-Тихоокеанського регіону.
 
Міністр закордонних справ зазначив, що Україна перебуває в контакті з такими союзниками, як Японія та Південна Корея, оскільки взаємодія між росією і КНДР створює безпекові ризики.
 
За його словами, на дипломатичному рівні необхідно посилювати санкції та подальшу ізоляцію режиму в Пхеньяні, а також об'єднувати зусилля міжнародної спільноти для посилення тиску з метою припинення російської війни та агресії росії проти України.
 
Нагадаємо, за даними ГУР, підрозділ ракетних військ із Північної Кореї почав розгортання на заході росії та, ймовірно, буде оснащений 120 балістичними ракетами і шістьма пусковими установками для ударів по Україні.
КНДРвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Китай посилює тиск на Польщу. Пекін використовує союз із росією та економічну експансію – Філіп Стичинські
Політика
Китай посилює тиск на Польщу. Пекін використовує союз із росією та економічну експансію – Філіп Стичинські
Переклад iPress – 05 серпня 2026, 14:32
Загроза балістичних ракет. Україні слід знищувати заводи, які їх виробляють – Дональд Гілл
Технології
Загроза балістичних ракет. Україні слід знищувати заводи, які їх виробляють – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 серпня 2026, 11:55
Європа надто залежить від Palantir. Власної цифрової альтернативи вона поки не має – Politico
Технології
Європа надто залежить від Palantir. Власної цифрової альтернативи вона поки не має – Politico
Переклад iPress – 05 серпня 2026, 08:20
Бум ШІ підтримує економічне зростання США. Але надмірні інвестиції у технології створюють нові ризики – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Бум ШІ підтримує економічне зростання США. Але надмірні інвестиції у технології створюють нові ризики – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 16:07
Безпека Каспійського моря. Геополітичні зсуви – Люк Коффі
Політика
Безпека Каспійського моря. Геополітичні зсуви – Люк Коффі
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 13:05
Війна на виснаження входить у нову фазу. Україна нарощує удари по російському тилу – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Війна на виснаження входить у нову фазу. Україна нарощує удари по російському тилу – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 08:39
Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico
Політика
Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 17:14
росія розширює тіньову війну проти Європи. Румунія і Польща дедалі частіше опиняються під ударом кремлівських провокацій – Елісон Мутлер
Політика
росія розширює тіньову війну проти Європи. Румунія і Польща дедалі частіше опиняються під ударом кремлівських провокацій – Елісон Мутлер
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 12:50
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється