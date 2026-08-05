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ГУР: підрозділ КНДР розгортають у росії для ударів по Україні – Reuters

05 серпня 2026, 13:25
ГУР: підрозділ КНДР розгортають у росії для ударів по Україні – Reuters
Фото: з відкритих джерел
Пхеньян вже відправив до росії нову партію з 40 балістичних ракет KN-23 та KN-24 разом із військовим персоналом.

Підрозділ ракетних військ із північної кореї почав розгортання на заході росії і, ймовірно, буде оснащений 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками для ударів по Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника ГУР МО України Андрія Черняка.

Ракетний підрозділ з КНДР, до якого входять близько 90 північнокорейських військових, планують приєднати до 112-ї ракетної бригади рф у Воронезькій області. Пхеньян вже відправив до росії нову партію з 40 балістичних ракет KN-23 та KN-24 разом із військовим персоналом. Остаточна конфігурація розгортання та загальна кількість ракет будуть узгоджені під час переговорів на найвищому рівні наступного місяця. Яку саме роль північнокорейці відіграватимуть у російських ракетних операціях, наразі невідомо.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі наголосив, що північнокорейські ракети становлять серйозну загрозу. "Протиракетна оборона є однією з найбільших вразливих точок України, тому будь-яке збільшення кількості балістичних ракет, з якими їй доводиться мати справу, створить ще більший виклик", – сказав він.

Нагадаємо, за даними української розвідки, КНДР поставила росії мільйони артилерійських снарядів та відправила 14 тис. військовослужбовців до Курської області у 2024 році. У Курській області досі перебуває близько 9500 північнокорейських військових, але наразі вони не беруть безпосередньої участі у бойових операціях.

КНДРракетиросія окупанти

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