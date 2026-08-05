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Колишні посадовці країн Європи та росії неофіційно обговорили війну в Україні – Bloomberg

05 серпня 2026, 10:41
Колишні посадовці країн Європи та росії неофіційно обговорили війну в Україні – Bloomberg
Фото: Reuters
МЗС Німеччини заявило, що нічого не знає про зустріч.

У Відні відбулися таємні перемовини щодо завершення російсько-української війни за участю колишніх високопосадовців Великої Британії, Франції, Німеччини та росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зустріч в Австрії відбулася у липні, однак точна дата не розкривається. У центрі уваги були потенційні умови для мирних переговорів. До групи переговірників входили колишній радник Великої Британії з питань національної безпеки Тім Барроу, колишній державний секретар Німеччини Маркус Едерер, досвідчений французький дипломат П'єр Вімон та колишній кремлівський чиновник, ім'я якого не розкривають.

Барроу та МЗС Франції не відповіли на запити журналістів. МЗС Німеччини заявило, що нічого не знає про ці переговори і що вони "не проводилися від імені федерального міністерства або в координації з ним". Речник кремля Пєсков також відмовився коментувати зустріч.

Bloomberg пояснює, що колишні посадовці та аналітичні центри нерідко беруть участь у неофіційних дипломатичних зусиллях без офіційного мандату, щоб дослідити потенційні шляхи розв'язання складних міжнародних проблем. Головна мета таких переговорів – обмін ідеями, які згодом можуть бути передані офіційним урядовим каналам.

переговориЄвросоюзНімеччинаросія окупанти

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