Пісторіус підтвердив, що Україна вже використовує новітні САУ RCH-155

Загалом Україна має отримати 54 гаубиці RCH-155.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що на озброєнні української армії стоять САУ RCH-155.

Про це повідомляє Bild.

Під час візиту на завод KNDS у Касселі Пісторіус заявив: "Ця колісна гаубиця користується великою популярністю в Україні", а також додав, що два роки тому на цьому місці стояла перша самохідна гаубиця, відправлена в Україну. Досі офіційно не підтверджувалося, що ця система озброєння дійсно була поставлена Києву.

RCH-155 вважається однією з найсучасніших артилерійських систем у світі. Її головна особливість полягає в тому, що вона перша у своєму класі здатна вести вогонь під час руху, що значно ускладнює її ураження ворожими дронами та у відповідь вогнем. Дальність стрільби перевищує 50 км, темп вогню складає до дев'яти пострілів на хвилину, а для обслуговування достатньо лише двох солдатів. На дорозі машина розвиває швидкість понад 100 км/год, що суттєво перевищує можливості самохідної гаубиці 2000 Бундесверу.

Загалом Україна має отримати 54 гаубиці RCH-155, що дозволить оснастити три артилерійських батальйони. Бундесвер замовив 84 одиниці, і їхня кількість може збільшитися. Замовлення також надійшли з Великої Британії та Швейцарії.