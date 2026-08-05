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Посол ЄС відреагувала на масований удар рф: Києву потрібні ракети для систем Patriot

05 серпня 2026, 14:31
Посол ЄС відреагувала на масований удар рф: Києву потрібні ракети для систем Patriot
https://www.facebook.com/kmathernova
Катаріна Матернова назвала наслідки катастрофічними.

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова після масованого обстрілу Києва 5 серпня заявила, що росіяни намагаються зламати місто.

Вона наголосила, що Україні потрібні ракети-перехоплювачі до установок Patriot.

"Сирени щойно припинили виття над Києвом. Рятувальні команди все ще витягують людей із завалів. Напади стали настільки частими, що люди більше не мають часу перевести подих між ними. Вони ледве встигають оговтатися від однієї ночі, як починається наступна", – написала Матернова у X. Вона нагадала, що росіяни випустили по Україні 28 гіперзвукових та балістичних ракет і понад сотню дронів, жодну ракету збити не вдалося. "Україні гостро потрібні ракети-перехоплювачі для систем Patriot – єдиний захист від балістичних ракет", – наголосила вона.

За даними посла, загинули щонайменше 15 людей і понад 50 отримали поранення. Згодом кількість загиблих у Київській області зросла до 16, у Києві одна людина, ще 26 постраждали. На 09:47 Зеленський повідомляв про 17 загиблих і 44 постраждалих у Києві та області. Серед жертв є люди, які чекали на потяг на станції Квітнева у Броварах і загинули від влучання балістичної ракети.

"Вчора я розмовляла з молодою колегою. Вона виходить заміж у вересні. Натомість їй доводиться планувати весілля між ракетними обстрілами. Щовечора вона перевіряє, де ховатиметься, якщо сирени знову завиють. Жодна молода жінка не повинна готуватися до найщасливішого дня свого життя отак. Війна ніколи не може стати нормою", – підсумувала Матернова.

КиїватакаPatriotКатаріна Матернова

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