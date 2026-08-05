Мирна угода зі США містить вигідні Ірану умови

Тегерану пропонують значну поступку щодо контролю над Ормузом.

Іран може отримати частковий контроль над судноплавством в Ормузькій протоці. Це питання активно обговорюють.

За даними агентства, запропонована угода між Іраном та Оманом може надати Тегерану контроль над суднами, що заходять до Перської затоки через Ормузьку протоку. Як зазначає Reuters, це може стати однією з найбільших поступок на користь Ірану. Про це агентству 5 серпня повідомили:

високопоставлене іранське джерело;

два регіональні посадовці.

Водночас співрозмовники Reuters спростували заяву президента США Дональда Трампа про те, що "угода про відновлення судноплавства через протоку є неминучою". За їхніми словами, сторони ще мають узгодити низку ключових деталей.

"Поступка вже зроблена щодо певної форми контролю над Ормузькою протокою", – повідомило Reuters одне з регіональних джерел.

За словами високопоставленого іранського чиновника, Тегеран домагається запровадження збору в розмірі від 5% до 7% від вартості вантажів із суден, що проходять через Ормузьку протоку. Оман натомість пропонує нижчу ставку – близько 3%. Інше джерело повідомило, що країни Перської затоки наполягають на проведенні інспекцій суден державами регіону, а також на добровільному характері внесків за прохід через Ормузьку протоку.

За словами високопоставленого іранського джерела, чинний проєкт угоди передбачає, що Іран контролюватиме судна, які прямують до Перської затоки через Ормузьку протоку. Водночас сторони ще не домовилися щодо ролі Ірану стосовно суден, які рухаються у зворотному напрямку.

Американські посадовці, зі свого боку, неодноразово заявляли, що Вашингтон ніколи не погодиться на будь-яку угоду, яка передбачатиме контроль Ірану над Ормузькою протокою. Хоча прямих переговорів між Тегераном і Вашингтоном немає, Іран веде консультації з Оманом, який контролює протилежний берег Ормузької протоки. Минулого тижня Тегеран відхилив попередню пропозицію Маската, вважаючи її недостатньо вигідною.