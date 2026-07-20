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Борис Джонсон закликав розслідувати схему контрабанди сигарет в Україні

20 липня 2026, 19:35
Борис Джонсон закликав розслідувати схему контрабанди сигарет в Україні
ТГ Міністерство оборони України
Бюро економічної безпеки України повідомило, що кримінальне провадження у цій справі залишається відкритим.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав до термінових дій щодо можливого ухилення від сплати податків через нелегальний ринок сигарет в Україні.

Про це пише Daily Mail.

Джонсон відреагував після того, як журналісти The Mail on Sunday виявили причетність британських компаній до фінансування українського виробництва контрафакту. Дві фірми, зареєстровані у колишньому відділенні банку NatWest у Вотфорді, є мажоритарними акціонерами тернопільської фабрики Marshall Finest Tobacco, яку підозрюють в організації промислового виробництва нелегального тютюну. Кінцевим власником британських фірм є компанія з Белізу, третій акціонер зареєстрований на Сейшельських островах.

Мережа, за даними видання, використовувала офшорні структури для наповнення ринків України та ЄС контрабандними сигаретами, ухиляючись від сплати податків на суму близько £180 млн (майже €200 млн) на рік. За даними аналітичної компанії Kantar, контрафактні сигарети становлять приблизно кожну п'яту пачку, що продається в Україні, а близько 37% усього нелегального ринку у 2025 році припадало саме на продукцію Marshall.

"У час, коли ця героїча країна потребує кожної копійки податкових надходжень для боротьби з армією путіна, ми повинні покласти край таким операціям і притягнути винних до відповідальності", – сказав Джонсон. До спільних дій України та Британії закликав і заступник голови парламентського комітету з питань фінансів Ярослав Железняк.

Бюро економічної безпеки України повідомило, що кримінальне провадження у цій справі залишається відкритим попри те, що підприємство Marshall продовжує функціонувати з чинною ліцензією. Директор компанії Ігор Братченко категорично заперечив причетність до незаконного виробництва та контрабанди, наголосивши, що підприємство є великим платником податків і співпрацює з правоохоронними органами.

сигаретиконтрабандаБорис ДжонсонБританія

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