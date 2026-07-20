Чемпіонат світу-2026 принесе FIFA понад $9 млрд доходу – CNBC

Головним фінансовим переможцем турніру стала сама FIFA.

Наймасштабніший чемпіонат світу з футболу 2026 завершився 19 липня перемогою Іспанії над Аргентиною. Втім, головним фінансовим переможцем турніру стала сама FIFA, яка за підсумками року отримає рекордний дохід.

Про це пише CNBC.

За власними оцінками FIFA, дохід організації за 2026 рік перевищить $9 млрд, що робить цей чемпіонат найприбутковішим спортивним турніром в історії. Вперше у фінальній стадії змагалися 48 збірних замість 32, кількість матчів зросла зі 64 до 104, а сам турнір тривав шість тижнів замість чотирьох. Більше матчів означало більше контенту для телекомпаній, більше проданих квитків і ширшу глобальну аудиторію. Рушієм агресивної комерціалізації видання називає президента FIFA Джанні Інфантіно.

Попри критику через ціни на квитки – від $60 до понад $10 тис., а середня вартість перевищила $900, – попит виявився стійким. На груповому етапі стадіони були заповнені майже на 99%. Натхненний результатами, Інфантіно вже заявляв про можливе розширення турніру до 64 команд у 2030 році, приуроченого до 100-річчя першого ЧС.

Президент США Дональд Трамп активно долучався до організації турніру, який США приймали спільно з Мексикою та Канадою. Трампа й Інфантіно пов'язують тісні стосунки: минулого року FIFA присудила американському лідеру свою першу премію миру. Фінансова декларація Трампа показала, що Інфантіно подарував йому 10 квитків вартістю $15 тис. на минулорічний фінал Клубного ЧС.

Переможець цьогорічного турніру – Іспанія,яка заробить $51 млн, тоді як кожна зі збірних гарантовано отримує щонайменше $12,5 млн за участь.