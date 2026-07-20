Іспанія стала чемпіоном світу-2026: кубок вручив Трамп

Після перемоги у фіналі над Аргентиною збірна Іспанії отримала кубок світу з рук Дональда Трампа та Джанні Інфантіно.

У ніч на 20 липня на стадіоні в Нью-Йорку завершився чемпіонат світу з футболу 2026 року. У фіналі збірна Іспанії мінімально перемогла Аргентину в додатковий час і стала чемпіоном світу.

На вирішальному матчі був присутній президент США Дональд Трамп. Після фінального свистка він разом із президентом FIFA Джанні Інфантіно взяв участь у церемонії нагородження.

Спочатку вони вручили медалі фіналістам, після чого передали чемпіонський трофей футболістам збірної Іспанії.

Під час святкування перемоги Трамп залишився на сцені поруч з іспанською командою, що привернуло увагу користувачів соцмереж і спортивних медіа.

Чемпіонат світу 2026 року став першим турніром, який приймали одразу три країни – США, Канада та Мексика. Наступний мундіаль відбудеться у 2030 році.