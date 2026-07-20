Україна закликала Ватикан допомогти у поверненні полонених і депортованих дітей

Питання повернення українських полонених, цивільних та дітей, вивезених рф, стало одним із головних під час зустрічі з архієпископом

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із секретарем Святого Престолу архієпископом Полом Річардом Ґаллаґером повернення українських військовополонених, незаконно утримуваних цивільних осіб та дітей, депортованих рф.

Про це глава української дипломатії повідомив у соцмережі X (Twitter).

Сибіга висловив вдячність Святому Престолу за підтримку України, гуманітарні зусилля та сприяння захисту миру, людської гідності й міжнародного права.

"Одним із наших найвищих гуманітарних пріоритетів залишається забезпечення повернення всіх українських військовополонених, незаконно затриманих цивільних осіб та кожної депортованої української дитини", – зазначив він.

Під час зустрічі Сибіга також наголосив на масштабах руйнування релігійної спадщини України через російські атаки. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено або зруйновано майже 740 релігійних об’єктів різних конфесій.

Окремо сторони обговорили необхідність захисту культурної та релігійної спадщини України, зокрема після російського удару по Києво-Печерській лаврі.

Глава МЗС поінформував представника Святого Престолу про ситуацію на фронті, мирні ініціативи України та роль міжнародних партнерів у досягненні всеохоплюючого й тривалого миру.

Також співрозмовники обговорили протидію російському вербуванню громадян інших країн для участі у війні проти України, зокрема через співпрацю з міжнародними партнерами та релігійними лідерами.

Крім того, сторони домовилися продовжувати гуманітарну співпрацю та підтримку України.

Цими вихідними представник Папи відвідав місце удару рф по Києву.