Сирський прокоментував конфлікт із Федоровим

Головком ЗСУ закликав не перетворювати робочі суперечки на політичне протистояння.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що для нього стало несподіванкою дізнатися про нібито конфлікт із вже колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим.

Про це він написав у колонці для "Мілітарного".

"Я сприймав наші відносини як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями. Так і має бути між двома інституціями під час великої війни. Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким", – зазначив Сирський.

Головком також наголосив, що відповідальність за стратегію війни, планування операцій і ситуацію на фронті покладена на нього як на головнокомандувача, а не на міністра оборони.

"Стратегія війни, планування операцій, ситуація на фронті – за законом моя відповідальність перед верховним головнокомандувачем", – підкреслив він, додавши, що публічно розкривати такі плани означало б надавати інформацію ворогу.

Окремо Сирський відкинув твердження про нібито небажання розвивати безпілотні системи. За його словами, саме він ініціював створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ і особисто запропонував кандидатуру Роберта "Мадяра" Бровді на посаду їхнього командувача.

Також головком заперечив звинувачення у просуванні лише лояльних командирів, зазначивши, що призначає на керівні посади офіцерів, які довели свою ефективність у боях. Серед них він назвав Мадяра, Андрія Білецького, Дениса Прокопенка ("Редіса"), Юрія Федоренка ("Ахілеса") та інших.

Коментуючи нові контракти для військовослужбовців, Сирський заявив, що чинний механізм викликав розчарування серед частини військових через невідповідність очікувань і фактичних умов служби. Він також наголосив, що реформа мобілізації потребує законодавчих рішень з боку Міністерства оборони, тоді як ЗСУ готові до її впровадження.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров заявляв про конфлікт із Сирським, а президент Володимир Зеленський підтвердив, що між Міноборони та Генштабом існували системні розбіжності. Після зустрічі з обома посадовцями 18 липня президент пообіцяв ухвалити рішення щодо подальших змін в армії.

Федоров очолював Міноборони з січня 2026 року. The Economist писав, що між Федоровим і більш консервативною частиною військового керівництва виникли розбіжності щодо підходів до реформування армії. За інформацією видання, міністр порушував питання про звільнення Сирського, але не отримав підтримки Зеленського.