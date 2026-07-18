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FT: Зеленський може замінити Сирського

18 липня 2026, 15:32
FT: Зеленський може замінити Сирського
фото: Олександр Сирський/Telegram
Проте він не хоче допустити ризиків для управління армією під час війни.

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, але не готовий робити це без визначеного наступника. 

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За даними видання, питання керівництва ЗСУ стало предметом обговорення на тлі критики щодо роботи Сирського та суспільних дискусій навколо військового управління.

Співрозмовник видання у президентській адміністрації повідомив, що Зеленський планує зустрічі з військовими командирами, щоб оцінити ситуацію на фронті та провести консультації щодо можливих кандидатів на посаду головнокомандувача.

За словами джерела, президент готовий розглянути звільнення Сирського, якщо знайде військового керівника, який зможе забезпечити плавну передачу повноважень і водночас збереже ефективну оборону на 1200-кілометровій лінії фронту.

Водночас у матеріалі наголошується, що рішення про можливу заміну головнокомандувача остаточно не ухвалене.

Раніше повідомлялося, що кадрові зміни в українському військово-політичному керівництві посилилися після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Також раніше в ЄС назвали відставку Федорова "великою несподіванкою".

 
УкраїнаОлександр Сирський

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