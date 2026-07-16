Рютте не очікує змін у стратегії України після зміни глави Міноборони

Він не очікує суттєвих змін у військовій стратегії України після призначення нового очільника Міноборони.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував зміну міністра оборони України на тлі покращення ситуації на полі бою.

В інтерв’ю агентству DPA він заявив, що не очікує значних змін у підходах Києва до ведення війни проти росії.

"У мене були добрі робочі стосунки з Михайлом Федоровим. Я бажаю йому всього найкращого, і його наступник, без сумніву, продовжить цей курс", — сказав Рютте.

За його словами, для союзників важливо зберегти наступність у роботі оборонного відомства, оскільки українські військові останнім часом значно покращили свої дії на фронті.

Генсек НАТО зазначив, що російські війська просуваються дуже повільно, тоді як Україна змогла провести контратаки на окремих ділянках фронту.

Рютте також заявив, що росія щомісяця втрачає від 25 до 35 тисяч військових.

"Якщо ви – молодий росіянин, який роздумує над тим, чи приєднатися до військових дій, ви можете стати одним із тих приблизно 30 тисяч цього або наступного місяця", – сказав він, назвавши такі втрати "жахливою новиною" для російських родин.

Крім того, генсек НАТО наголосив, що Україна продовжує завдавати ударів по об’єктах у глибинірРосії, зокрема по енергетичній інфраструктурі та промислових підприємствах.

Раніше єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова позитивно оцінювали роботу Михайла Федорова на посаді міністра оборони та подякували йому за співпрацю.

Зазначимо, що у середу, 15 липня, Федоров оголосив про відставку з посади керівника Міноборони.