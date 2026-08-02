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ОАЕ можуть допомогти Україні із безпекою морських шляхів

02 серпня 2026, 09:18
ОАЕ можуть допомогти Україні із безпекою морських шляхів
Це питання Зеленський обговорив під час телефонної розмови з президентом ОАЕ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на допомогу Об'єднаних Арабських Еміратів у забезпеченні безпеки морських шляхів у Чорному морі.

Про це глава держави повідомив після телефонної розмови з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

За словами Зеленського, сторони обговорили питання продовольчої безпеки та безпеки судноплавства в Чорному морі.

"Цього року українці суттєво підтримали безпеку наших партнерів у Затоці. Зараз ми говорили, як Емірати можуть допомогти нам у Європі, у Чорноморському регіоні. Це стосується продовольчої безпеки, стосується безпеки морських шляхів", – сказав президент.

Він також подякував президенту ОАЕ за підтримку зусиль України, спрямованих на досягнення миру та зміцнення безпеки.

Водночас державне інформаційне агентство ОАЕ WAM, повідомляючи про розмову двох лідерів, не згадало тему безпеки судноплавства. У його повідомленні зазначається, що президенти обговорили розвиток двостороннього співробітництва в межах всеосяжного економічного партнерства.

Крім того, за даними WAM, Зеленський подякував Еміратам за посередництво в обмінах полоненими між Україною та рф, а також за увагу до гуманітарних аспектів війни. Співрозмовники також наголосили на важливості дипломатичних зусиль для досягнення стабільності в обох регіонах.

Україна є одним із найбільших світових експортерів зерна, тому безпечне функціонування чорноморських морських шляхів має ключове значення як для українського експорту, так і для продовольчої безпеки країн Близького Сходу та Північної Африки.

 
Чорне мореУкраїна

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