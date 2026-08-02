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Дрони атакували НПЗ, військовий аеродром і склад Wildberries у росії

02 серпня 2026, 10:09
Дрони атакували НПЗ, військовий аеродром і склад Wildberries у росії
Фото: firtka.if.ua
Після вибухів повідомляють про пожежі на нафтопереробному заводі, військовому аеродромі та великому логістичному комплексі.

У ніч проти неділі, 2 серпня, безпілотники атакували кілька об'єктів у Саратовській та Самарській областях рф. Після ударів повідомляють про пожежі на Саратовському НПЗ, військовому аеродромі "Енгельс-2" та логістичному комплексі компанії Wildberries.

Про це повідомляють російські ЗМІ і сама компанія Wildberries.

За даними OSINT-каналу Falcon Insight, на Саратовському НПЗ було уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Місцеві жителі публікують фото й відео масштабної пожежі на території підприємства.

Це вже щонайменше 15-та атака на Саратовський НПЗ від початку повномасштабної війни.

Крім того, безпілотники атакували військовий аеродром "Енгельс-2", з якого російська стратегічна авіація регулярно завдає ракетних ударів по Україні. Опубліковані місцевими жителями відео, ймовірно, зафіксували вибухи на території авіабази. Також повідомлялося про пошкодження житлового будинку поблизу.

Ще однією ціллю атаки став логістичний центр маркетплейсу Wildberries у селищі Новосемейкине Самарської області.

У компанії підтвердили, що після атаки на території комплексу виникла пожежа.

"Через атаку на логістичному об'єкті компанії в Самарській області виникло займання. На місці працюють пожежні розрахунки. Попередньо постраждалих немає", – повідомили у Wildberries.

Компанія заявила, що тимчасово перенаправила логістичні потоки через інші склади.

Атаку на логістичний центр також підтвердив губернатор Самарської області. За його словами, на місці працюють екстрені служби, інформація про можливих постраждалих уточнюється.

 
Росіявійна

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