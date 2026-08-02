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Іран погрожує "спалити дотла" енергетичну інфраструктуру союзників США

02 серпня 2026, 10:51
Іран погрожує
Фото: DW
Під загрозою, зокрема, нафтові об'єкти Саудівської Аравії та ОАЕ.

Іран пригрозив ударами по енергетичній інфраструктурі союзників США на Близькому Сході, якщо Вашингтон здійснить нові атаки по іранській території.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Під час телефонних розмов із високопосадовцями Туреччини, Пакистану та Саудівської Аравії міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що будь-які нові військові дії США, Ізраїлю або інших країн, які підтримають такі атаки, отримають "пропорційну відповідь".

Водночас пов'язане з іранською Радою національної безпеки агентство Nournews заявило, що у відповідь на можливі американські удари Іран може атакувати нафтові родовища Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також газові об'єкти Катару й Ізраїлю.

"Все буде спалено дотла", – йдеться в повідомленні.

Попередження пролунали після заяв президента США Дональда Трампа про готовність завдати нових ударів по Ірану. Раніше він зазначав, що можливе зростання цін на нафту є прийнятною ціною за недопущення отримання Тегераном ядерної зброї.

Як зазначає Reuters, ескалація вже посилила напруженість на світових енергетичних ринках. Під загрозою опинилися ключові маршрути транспортування енергоносіїв, насамперед Ормузька протока, а також об'єкти нафтової та газової інфраструктури в регіоні.

Раніше стало відомо, що США готують масштабні удари по енергетичній інфраструктурі Ірану.

 
СШАІран

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