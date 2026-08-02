Іспанія збудує бар'єр на кордоні з Марокко після кризи в Сеуті

Влада Іспанії посилює охорону кордону із Марокко після найбільшої за останні роки міграційної кризи в Сеуті, що призвела до десятків жертв.

Іспанія встановить 500-метровий захисний бар'єр на морській ділянці кордону між анклавом Сеута та Марокко після масового прориву мігрантів, унаслідок якого до міста за короткий час потрапили десятки тисяч людей.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

За даними видання, рішення ухвалили після безпрецедентної міграційної кризи, яка охопила Сеуту наприкінці липня.

За офіційними даними, під час спроби дістатися анклаву загинули щонайменше 67 людей. Частина мігрантів потонула, інші стали жертвами тисняви біля хвилерізу. Водночас влада Сеути припускає, що кількість загиблих може сягати 86.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило, що більшість людей, які незаконно потрапили до Сеути, вже повернулися до Марокко. Зокрема, кількох виснажених мігрантів, які в суботу дісталися міського пляжу Тарахаль, військові супроводили назад через кордон.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував реакцію частини європейських політиків на кризу. За його словами, заклики тимчасово виключити країну із Шенгенської зони були продиктовані "упередженнями, фейковими новинами, невіглаством або політичними інтересами".

Водночас міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка наголосив, що Марокко залишається ключовим партнером Іспанії у стримуванні нелегальної міграції.

"Марокко не становить загрози для Сеути чи решти Іспанії. Це надійний партнер", – заявив він.

Крім того, сотні мігрантів, які нещодавно перетнули кордон, у суботу повернулися до Марокко. Деякі з них заявили журналістам, що зробили це добровільно після, за їхніми словами, принизливого ставлення з боку іспанських правоохоронців.