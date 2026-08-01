США готують масштабні удари по енергетичній інфраструктурі Ірану

План обговорювали в Білому домі, однак Трамп поки не ухвалив остаточного рішення.

США можуть найближчими днями розпочати масштабну військову операцію проти Ірану, основною ціллю якої стане енергетична інфраструктура країни.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на власні джерела.

За інформацією телеканалу, можливі удари обговорювали під час засідання Кабінету міністрів США у п'ятницю. Серед потенційних цілей називають електростанції, нафтопереробні заводи та інші об'єкти енергетичної інфраструктури.

Джерела стверджують, що США координують свої дії з Ізраїлем, однак президент Дональд Трамп ще не дав остаточного дозволу на проведення операції.

Водночас один із чинних ізраїльських посадовців повідомив CBS, що Ізраїль не отримував звернень щодо участі в можливій військовій операції та не має інформації про підготовку спільних ударів.

За оцінкою колишнього американського чиновника, атаки на енергетичні об'єкти можуть суттєво послабити можливості Ірану забезпечувати функціонування держави та підтримувати військову інфраструктуру.

Крім того, Дональд Трамп нібито вже наказав підготувати нову атаку на Іран, щоб посилити тиск на Тегеран. За даними джерел видання, операція може розпочатися вже цими вихідними та тривати кілька днів.