Politico: НАТО перебере від США координацію військової допомоги Україні

США при цьому залишаться залученими до роботи структури.

Пентагон планує відмовитися від керівної ролі в координації військової допомоги Україні в межах НАТО. За даними ЗМІ, командування групою у Вісбадені перейде до іншої країни Альянсу, хоча США й надалі братимуть участь у її роботі.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на американського чиновника та кількох співрозмовників, обізнаних із планом.

За інформацією видання, протягом наступного року керівництво Групою сприяння безпеці України (Security Assistance Group – Ukraine), яка базується у Вісбадені (Німеччина), перейде від США до іншої держави-члена НАТО.

Водночас Вашингтон повністю не виходить із процесу. Європейське командування США залишиться залученим до роботи групи через американського заступника командувача.

Саме ця структура від початку повномасштабного вторгнення росії координує постачання озброєння, підготовку українських військових і логістику міжнародної військової допомоги.

За словами співрозмовників Politico, союзники по НАТО загалом підтримують передачу керівної ролі Європі, вважаючи це логічним кроком для посилення відповідальності європейських країн за безпеку континенту.

Один із українських чиновників на умовах анонімності заявив, що такий формат має свої переваги.

"Це знижує ризики, які можуть виникнути через політичну нестабільність у США, і полегшує військову логістику на користь України", – сказав він.

Втім, у Києві також побоюються, що інтеграція командування в бюрократичні механізми НАТО може уповільнити ухвалення рішень і постачання військової допомоги.

Крім того, українські посадовці наголошують, що жоден союзник не зможе повністю замінити американські можливості у сфері супутникової розвідки, цілевказання та стратегічної авіаційної логістики.

Як зазначає видання, передача керівної ролі відповідає ширшій стратегії Вашингтона щодо поступового розширення відповідальності європейських союзників у системі безпеки НАТО.