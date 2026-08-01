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Латвія призупинила пропуск через кордон із білоруссю

01 серпня 2026, 11:51
Латвія призупинила пропуск через кордон із білоруссю
Влада закликала громадян користуватися альтернативними маршрутами та запевнила, що ознак кібератаки наразі не виявлено.

Латвія ввечері 31 липня тимчасово призупинила пропуск через кордон із Білоруссю через технічні проблеми в роботі інформаційних систем.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава.

За його словами, через технічний збій перетин латвійсько-білоруського кордону наразі неможливий.

"З технічних причин кордон між Латвією та Білоруссю закрито. Просимо тих, хто ще не повернувся до Латвії, скористатися іншими маршрутами", – заявив Домбрава.

У Державній прикордонній службі Латвії уточнили, що проблеми виникли на пункті пропуску «Патернієки», де через збій інформаційних систем тимчасово неможливо здійснювати прикордонний контроль.

Відомство повідомило, що оперативно інформуватиме про відновлення роботи пункту пропуску на своєму офіційному сайті.

Водночас латвійський центр реагування на кіберінциденти Cert.lv заявив, що наразі не бачить ознак зовнішнього втручання в роботу систем. За попередніми даними, йдеться про локальну технічну несправність, а фахівці вже працюють над її усуненням.

Напередодні глава МВС Латвії рекомендував громадянам утриматися від поїздок до Білорусі. Він пояснив це триваючою міграційною гібридною атакою з боку Мінська, яка, за словами міністра, ускладнює безпечне пересування через спільний кордон.

 
кордонБілорусьЛатвія

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