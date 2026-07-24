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Польща перевіряє попередження білорусі про можливий теракт

24 липня 2026, 16:58
Польща перевіряє попередження білорусі про можливий теракт
Фото: polradio.pl
Попередження 23 липня опублікувало Міністерство закордонних справ білорусі.

Польські спецслужби перевіряють інформацію, отриману від Білорусі, про можливу підготовку теракту на території Польщі.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Попередження 23 липня опублікувало Міністерство закордонних справ білорусі. За його версією, напад нібито готує чоловік, який раніше був засуджений у білорусі, а нещодавно втратив дозвіл на проживання та додатковий захист у Польщі. Стверджується, що потенційною ціллю можуть бути неповнолітні діти білоруської активістки, яка проживає в Польщі.

У Мінську заявили, що мотивом імовірного нападу є помста активістці через нібито недостатню допомогу у збереженні статусу перебування в Польщі.

"Ми серйозно ставимося до кожного попередження про тероризм і перевіряємо його. Ідеться про інформацію, отриману приблизно 12 годин тому, яку ми ще вивчаємо", — сказав Сікорський.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський повідомив, що правоохоронні органи вживають усіх необхідних заходів, однак подробиці перевірки не розголошуються з міркувань безпеки.

терактПольщаБілорусьРадослав Сікорський

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