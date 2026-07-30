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росію і білорусь відсторонили від усіх чемпіонатів світу з хокею-2027

30 липня 2026, 20:28
росію і білорусь відсторонили від усіх чемпіонатів світу з хокею-2027
Хокей
Президент зазначив, що багато країн світу засудили російський удар та висловили співчуття через загибель людей.

росія вночі 30 липня завдала удару по селищу Радушне поблизу Кривого Рогу балістичною ракетою північнокорейського виробництва. 

Про це повідомили на офіційному сайті IIHF.

За словами глави держави, за попередніми даними, окупанти вперше за тривалий час застосували по Україні балістичну ракету з КНДР. Остаточні висновки мають підтвердити експертизи, однак наявна інформація свідчить, що йдеться саме про північнокорейську балістику.

"Союз московських покидьків із божевільним режимом у Північній Кореї — заради ракет, заради північнокорейського контингенту тут, у Європі, на наших кордонах, і заради вбивства наших українських дітей",  – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що багато країн світу засудили російський удар та висловили співчуття через загибель людей. Він також нагадав про російську ракету, яка порушила повітряний простір Польщі та вибухнула в полі поблизу Любліна.

Водночас Зеленський наголосив, що Україні потрібні не лише слова підтримки, а й додаткові засоби протиповітряної оборони та посилення тиску на Росію.

"Найголовніше не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО та саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю безглузду російську війну, всі їхні удари й терор", – підкреслив глава держави.

За його словами, ключовим пріоритетом для України залишаються ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, NASAMS, IRIS-T, HAWK та інших комплексів.

Білорусьхокейросія окупанти

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