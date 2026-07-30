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ЄС перерахував Україні 2,5 млрд євро на закупівлю винищувачів Gripen

30 липня 2026, 19:17
ЄС перерахував Україні 2,5 млрд євро на закупівлю винищувачів Gripen
Джерело: defence
Цього року Швеція безкоштовно передасть старі борти, нові Gripen E очікуються до 2030 року.

Євросоюз у рамках "оборонних виплат" з кредиту на 90 млрд євро перерахував Україні 2,5 млрд з необхідних 3,47 млрд євро на закупівлю 16 літаків Gripen E.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речника Єврокомісії Балажа Уйварі.

Речник відмовився уточнювати, яку саме кількість бортів придбає Київ і за якою ціною. Оскільки нові літаки потребують часу на виготовлення, цього року Швеція безкоштовно передасть ЗСУ борти старого зразка зі свого балансу.

Нагадаємо, на початку 2027 року Україна очікує першу партію з 16 винищувачів Gripen у модифікаціях C/D, а країни готують угоду про купівлю 22 нових бортів модифікації E до 2030 року. Президент Зеленський заявив, що Київ планує купити загалом 150 винищувачів, зокрема за кошти кредиту ЄС.

ЄвросоюзGripen

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