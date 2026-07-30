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The Guardian: Туск вважає наступні 100 днів вирішальними для війни в Україні

30 липня 2026, 17:28
The Guardian: Туск вважає наступні 100 днів вирішальними для війни в Україні
Фото: Shutterstock
Туск заявив, що інцидент із російською ракетою лише зміцнив його рішучість підтримувати Україну.

Наступні кілька місяців можуть визначити результат російсько-української війни, тому союзникам варто посилити підтримку Києва. З такою заявою виступив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з президентом Зеленським 29 липня у Польщі.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ситуація цілком зрозуміла: наступні 100 днів можуть визначити результат цієї війни, і наразі шанси 50 на 50", – наголосив Туск. На його переконання, Трамп, "деякі інші люди" та Ілон Маск можуть вплинути на те, чим завершиться війна.

Туск заявив, що інцидент із російською ракетою лише зміцнив його рішучість підтримувати Україну. "Безпека Польщі безпосередньо й беззаперечно залежить від ефективних дій українських військових, зокрема в повітрі. Якби українці мали значно більше того, про що вони давно просять, можливо, ця балістична ракета не була б запущена в бік Польщі", – заявив він. Туск також публічно пообіцяв, що Варшава зробить усе можливе, щоб Україна не програла цю війну.

Нагадаємо, 30 липня російська ракета Х-101 залетіла на територію Польщі під час масованої атаки ворога на Україну.

Дональд ТускПольщавійна в Україні

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