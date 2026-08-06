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Трамп звинуватив Гегсета у проблемах із запасами ракет

06 серпня 2026, 09:26
Трамп звинуватив Гегсета у проблемах із запасами ракет
Фото: Reuters
Це сталося після того, як президент дізнався, що проблема із запасами озброєння не була вирішена.

Президент США Дональд Трамп під час наради в Кемп-Девіді різко розкритикував міністра оборони Піта Гегсета через гострий дефіцит боєприпасів, який, за даними джерел, уже впливає на військові можливості США у війні з Іраном. 

Про це йдеться у матеріалі газети The Washington Post.

За інформацією видання, суперечка сталася минулої п'ятниці під час засідання уряду в Кемп-Девіді. Трамп заявив Гегсету, що був переконаний: проблему із запасами озброєння вже вирішено.

За словами одного зі співрозмовників WP, саме нестача керованих ракет великої дальності та перехоплювачів для систем протиповітряної оборони стала однією з причин, через яку президент США останніми днями відмовився від нових масштабних ударів по Ірану.

Коли Трамп звинуватив очільника Пентагону у виснаженні запасів, Гегсет, за даними джерел, переклав відповідальність на свого заступника Стівена Файнберга. Він стверджував, що той не забезпечив належного контролю за запасами та не поінформував президента про реальний стан справ.

The Washington Post зазначає, що цей епізод свідчить про зростання напруженості між Трампом і Гегсетом. За словами американських чиновників, міністр оборони був одним із головних прихильників силового сценарію щодо Ірану та запевняв президента, що кампанія буде швидкою і не вимагатиме значних ресурсів.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Лівітт категорично заперечила інформацію про конфлікт.

"Це на 100% фейкові новини. Такого буквально ніколи не було. Президент Трамп повністю довіряє міністру Гегсету", – заявила вона у коментарі WP.

За даними видання, затяжний характер війни з Іраном, значні витрати, втрати американських військових і проблеми навколо Ормузької протоки послабили довіру Трампа до керівника Пентагону, попри його попередні успіхи.

Нагадаємо, що США використали майже весь запас ATACMS і PrSM у війні з Іраном.

 
СШАракети

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