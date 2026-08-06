У Мексиці блогера вбили під час прямого ефіру в TikTok

Напад стався біля ресторану швидкого харчування.

У мексиканському місті Куліакан невідомі застрелили блогера Сезара Гастелума під час прямого ефіру в TikTok.

Напад стався біля ресторану швидкого харчування, коли він транслював відео разом із друзями, пише агенція Reuters.

За даними видання, Гастелум, який мав майже 600 тисяч підписників у TikTok і був відомий комедійними відео, перебував у прямому ефірі, коли до нього під'їхали двоє чоловіків на мотоциклі.

Reuters, яке переглянуло запис трансляції, повідомляє, що водій мотоцикла відкрив вогонь по блогеру.

Співробітник служби безпеки штату Сіналоа підтвердив загибель Гастелума. Після нападу в Куліакані розпочали масштабну поліцейську операцію.

Вбивство сталося на тлі тривалого сплеску насильства в Куліакані – столиці штату Сіналоа, де триває боротьба між угрупованнями організованої злочинності за контроль над регіоном.

Reuters зазначає, що цей випадок нагадує вбивство мексиканської блогерки Валерії Маркес, яку у травні 2025 року застрелили під час прямої трансляції в TikTok у салоні краси в місті Сапопан.

Крім того, раніше у Мексиці застрелили кандидатку в мери під час передвиборчого виступу у прямому ефірі.