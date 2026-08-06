Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Мексиці блогера вбили під час прямого ефіру в TikTok

06 серпня 2026, 09:48
У Мексиці блогера вбили під час прямого ефіру в TikTok
TikTok
Напад стався біля ресторану швидкого харчування.

У мексиканському місті Куліакан невідомі застрелили блогера Сезара Гастелума під час прямого ефіру в TikTok. 

Напад стався біля ресторану швидкого харчування, коли він транслював відео разом із друзями, пише агенція Reuters.

За даними видання, Гастелум, який мав майже 600 тисяч підписників у TikTok і був відомий комедійними відео, перебував у прямому ефірі, коли до нього під'їхали двоє чоловіків на мотоциклі.

Reuters, яке переглянуло запис трансляції, повідомляє, що водій мотоцикла відкрив вогонь по блогеру.

Співробітник служби безпеки штату Сіналоа підтвердив загибель Гастелума. Після нападу в Куліакані розпочали масштабну поліцейську операцію.

Вбивство сталося на тлі тривалого сплеску насильства в Куліакані – столиці штату Сіналоа, де триває боротьба між угрупованнями організованої злочинності за контроль над регіоном.

Reuters зазначає, що цей випадок нагадує вбивство мексиканської блогерки Валерії Маркес, яку у травні 2025 року застрелили під час прямої трансляції в TikTok у салоні краси в місті Сапопан.

Крім того, раніше у Мексиці застрелили кандидатку в мери під час передвиборчого виступу у прямому ефірі.

 
МексикаTikTok

Останні матеріали

Відплата Трампа Ірану ігнорує ширшу реальність. Війни в Ірані та Україні взаємопов’язані – Джон Болтон
Політика
Відплата Трампа Ірану ігнорує ширшу реальність. Війни в Ірані та Україні взаємопов’язані – Джон Болтон
Переклад iPress – 06 серпня 2026, 08:50
Китай посилює тиск на Польщу. Пекін використовує союз із росією та економічну експансію – Філіп Стичинські
Політика
Китай посилює тиск на Польщу. Пекін використовує союз із росією та економічну експансію – Філіп Стичинські
Переклад iPress – 05 серпня 2026, 14:32
Загроза балістичних ракет. Україні слід знищувати заводи, які їх виробляють – Дональд Гілл
Технології
Загроза балістичних ракет. Україні слід знищувати заводи, які їх виробляють – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 серпня 2026, 11:55
Європа надто залежить від Palantir. Власної цифрової альтернативи вона поки не має – Politico
Технології
Європа надто залежить від Palantir. Власної цифрової альтернативи вона поки не має – Politico
Переклад iPress – 05 серпня 2026, 08:20
Бум ШІ підтримує економічне зростання США. Але надмірні інвестиції у технології створюють нові ризики – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Бум ШІ підтримує економічне зростання США. Але надмірні інвестиції у технології створюють нові ризики – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 16:07
Безпека Каспійського моря. Геополітичні зсуви – Люк Коффі
Політика
Безпека Каспійського моря. Геополітичні зсуви – Люк Коффі
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 13:05
Війна на виснаження входить у нову фазу. Україна нарощує удари по російському тилу – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Війна на виснаження входить у нову фазу. Україна нарощує удари по російському тилу – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 серпня 2026, 08:39
Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico
Політика
Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 17:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється