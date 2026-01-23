Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
TikTok знайшов спосіб уникнути заборони в США

23 січня 2026, 09:35
TikTok знайшов спосіб уникнути заборони в США
Джерело: kompanion
Створення спільного підприємства стало важливим етапом для TikTok після багаторічних суперечок із Вашингтоном.

TikTok оголосив про завершення угоди щодо створення спільного підприємства з більшістю американських власників, яке має забезпечити безпеку даних користувачів у США та дозволити сервісу уникнути заборони на американському ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Нове підприємство під назвою TikTok USDS Joint Venture LLC відповідатиме за захист даних, алгоритмів і застосунку TikTok у США, використовуючи посилені заходи з конфіденційності та кібербезпеки. Згідно з умовами угоди, американські та міжнародні інвестори володітимуть 80,1% компанії, тоді як частка ByteDance становитиме 19,9%.
 
Ключовими інвесторами спільного підприємства стали Oracle, інвестиційна група Silver Lake та фонд MGX, і кожен з них отримає по 15% акцій. За даними Reuters, угоду також підписали уряди США та Китаю. Reuters зазначає, що створення спільного підприємства стало важливим етапом для TikTok після багаторічних суперечок із Вашингтоном, які почалися ще у 2020 році через побоювання щодо національної безпеки.
 
У 2024 році в США був ухвалений закон, який передбачав заборону застосунку, якщо китайський власник не виведе американські активи з-під свого контролю. Термін виконання цих вимог спливав 23 січня.
 
Згідно з домовленостями, алгоритм рекомендацій TikTok для користувачів у США буде перенавчатися та оновлюватися на основі американських даних, а самі дані зберігатимуться в хмарній інфраструктурі Oracle на території США. При цьому ByteDance збереже окремий підрозділ, який контролюватиме комерційні операції, зокрема рекламу та електронну комерцію.
 
У компанії зазначили, що нова структура має на меті гарантувати незалежність американського сегмента TikTok і зняти ключові застереження американської влади щодо безпеки та контролю над даними.

 

СШАTikTok

