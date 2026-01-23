TikTok знайшов спосіб уникнути заборони в США

Створення спільного підприємства стало важливим етапом для TikTok після багаторічних суперечок із Вашингтоном.

TikTok оголосив про завершення угоди щодо створення спільного підприємства з більшістю американських власників, яке має забезпечити безпеку даних користувачів у США та дозволити сервісу уникнути заборони на американському ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Нове підприємство під назвою TikTok USDS Joint Venture LLC відповідатиме за захист даних, алгоритмів і застосунку TikTok у США, використовуючи посилені заходи з конфіденційності та кібербезпеки. Згідно з умовами угоди, американські та міжнародні інвестори володітимуть 80,1% компанії, тоді як частка ByteDance становитиме 19,9%.

Ключовими інвесторами спільного підприємства стали Oracle, інвестиційна група Silver Lake та фонд MGX, і кожен з них отримає по 15% акцій. За даними Reuters, угоду також підписали уряди США та Китаю. Reuters зазначає, що створення спільного підприємства стало важливим етапом для TikTok після багаторічних суперечок із Вашингтоном, які почалися ще у 2020 році через побоювання щодо національної безпеки.