Канада посилює арктичну оборону на тлі загроз із росії та США

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив про плани інвестувати понад 25 мільярдів доларів у військові об'єкти в Арктичному регіоні в межах зобов'язання суттєво збільшити видатки на оборону до 2035 року.

Про це повідомляє Financial Times.

"Канада бере на себе повну відповідальність за захист нашого суверенітету в Арктиці. Після десятиліть обмежених і фрагментарних інвестицій на півночі новий уряд Канади діє з масштабом амбіцій, гідним цього величезного регіону та його народів", – зазначив він.

Як повідомляється, Канада спрямує більшу частину з 35 мільярдів канадських доларів (25,7 мільярда доларів США) на створення "баз передового розгортання" в арктичних громадах Єллоунайф, Інувік та Ікалуїт. Ці заходи мають дозволити канадським збройним силам захищати регіон самостійно, не покладаючись на допомогу союзників.

Питання безпеки Арктичного регіону піднялося в оборонному порядку денному Оттави через загрози з боку росії. Також на рішення вплинула експансіоністська риторика президента США Дональда Трампа та кліматичні зміни, які роблять північні території більш доступними.

Як зазначив прем'єр, кошти спрямують на модернізацію аеродромів, будівництво нових або перепрофілювання існуючих ангарів, створення сховищ для боєприпасів і палива. Також передбачено зведення житла для військових, складів та розвиток інформаційних технологій.

Кошти були передбачені планом модернізації системи Norad ще у 2022 році, проте раніше Оттава не уточнювала, як саме і де вони будуть витрачені. Уряд Карні також пообіцяв збільшити загальні витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року.