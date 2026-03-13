Іран атакував французьку базу в Іраку

Кілька військових поранені.

Іран ударними БпЛА атакував спільну базу пешмерга та французьких військ у районі Махмур в Іраку.

Про це повідомляє Reuters.

За даними губернатора Ербіля Омеда Кошнау та джерела в силах безпеки, щонайменше шестеро французьких військових зазнали поранень. Їх госпіталізували.

Місцеві джерела повідомили, що під час атаки на базі поблизу аеропорту Ербіля сталося кілька вибухів, а в деяких місцях об'єкту виникли великі пожежі. Наразі їх намагаються локалізувати пожежні команди.

Заходи безпеки в регіоні підвищені до максимального рівня.

Раніше у четвер безпілотник вдарив по італійській базі поблизу Ербіля, що, за словами міністра оборони Італії, стало атакою на об'єкт, де розміщується персонал НАТО.