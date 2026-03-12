Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Безпілотник атакував італійську базу в Іраку

12 березня 2026, 13:18
Безпілотник атакував італійську базу в Іраку
Фото: ABC
Наразі невідомо, звідки прилетів БпЛА.

Вночі 12 березня безпілотник уразив італійську військову базу в Ербілі на півночі Іраку.

Про це повідомило Міністерство оборони Італії, передає Reuters.

Спочатку відомство говорило про ракетний удар, проте пізніше уточнило, що це був безпілотник, який знищив військову машину. Джерела у міністерстві припустили, що удар міг бути випадковим — БпЛА, можливо, втратив висоту і впав на базу.

"Серед італійського персоналу немає жертв чи поранень. З ними все гаразд", — запевнили у Міноборони Італії. Командир бази полковник Стефано Піццотті зазначив, що особовий склад отримав попередження про повітряні загрози і встиг сховатися в бункерах.

Наразі невідомо, звідки прилетів безпілотник. За даними Міністерства оборони Іраку, у Ербілі перебуває близько 300 італійських військових, які навчають місцеві курдські сили безпеки. Піццотті додав, що через загострення ситуації після операції США та Ізраїлю проти Ірану чисельність контингенту нещодавно скоротили.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні змінила позицію щодо американсько-ізраїльської операції проти Ірану. 11 березня у римському парламенті вона заявила, що операція перебуває "поза межами міжнародного права". Як повідомляє Politico, зміна риторики пов’язана з непопулярністю ударів по Ірану серед італійського населення та наближенням референдуму щодо судової реформи.

Мелоні також різко відреагувала на повідомлення про удар по школі для дівчат, унаслідок якого загинули 175 осіб, зазначивши, що навчальний заклад постраждав від удару США по сусідній іранській військово-морській базі.

Більше публікацій

