Байден назвав Трампа "найбільш корумпованим президентом в історії"

Джо Байден повернувся на публічну сцену з жорсткою критикою Трампа.

Колишній президент США Джо Байден у своїй промові різко розкритикував чинного главу Білого дому Дональда Трампа. Виступ Байдена перед більш ніж тисячною аудиторією супроводжувався бурхливими оваціями та викликав серйозний резонанс у американських ЗМІ.

Про це повідомляє The New York Times.

У залі Су-Фолса Джо Байден одразу перейшов до прямої критики чинного керівника держави.

"Це найбільш корумпований президент в історії Сполучених Штатів Америки", – безапеляційно заявив він під одностайні схвальні вигуки присутніх.

Байден розкритикував Трампа за "ганебні проекти марнославства": "Боже мій, знести Східне крило Білого дому, щоб облаштувати бальну залу, гідну Версаля?". Або написати своє ім'я на Центрі Кеннеді або збудувати арку, яка затьмарить меморіал Лінкольна, або перетворити дзеркальний ставок на щось із тематичного парку!".

Також колишній президент звинуватив Трампа у створенні "тіньового фонду" на $1,8 млрд для учасників штурму Капітолію та у заробітку на криптовалюті.

"Мене критикували, коли я ще був президентом, за те, що казав: наша демократія під загрозою", – зазначив Байден. Це був його найближчий натяк на "а я ж казав".

Повернення Байдена збіглося з виходом мемуарів його дружини Джилл та активністю сина Хантера в соціальних мережах, що викликало невдоволення серед частини демократів.

"Коли ми повертаємося до розмов про вік і вибори 2024 року, це ніколи не буде добрим місцем для демократів", – заявила колишня співробітниця адміністрації Меган Хейс.