Оточення путіна продовжує літати на бізнес-джетах всупереч санкціям – WSJ

Олігархи рф знаходять обхідні шляхи обмежень.

Російська еліта в особах оточення диктатора путіна продовжує користуватися послугами елітної авіації, незважаючи на західні санкції.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Приміром, у московському аеропорту Внуково базується бізнес-джет Bombardier Global 7500, побудований на Заході літак вартістю близько 75 млн доларів, який зазвичай обслуговує світову бізнес-еліту. Цим та іншими розкішними бізнес-джетами продовжують користуватися близькі до президента рф люди. Серед них – Сергій Чемезов, давній соратник путіна Аркадій Ротенберг і олігарх Ігор Кесаєв, пов'язаний з оборонною і тютюновою індустрією.

Чемезов, який співпрацює з путіним ще з 1980-х років з часів їхньої служби в КДБ у Східній Німеччині, очолив "Ростех" після призначення путіним у 2007 році. Раніше він регулярно відвідував Європу, а згідно з Pandora Papers, його сім'я володіла нерухомістю в Іспанії. Після 2022 року, за даними ЗМІ, він проводить час в ОАЕ, де, як повідомлялося, володіє віллою на Пальма Джумейра. Згідно з даними сервісу Flightradar24, у період із жовтня 2025 року до січня 2026 року Чемезов здійснив близько шести перельотів до ОАЕ на цьому літаку.

Аркадій Ротенберг, який у юності займався дзюдо разом із путіним у Санкт-Петербурзі, після приходу диктатора до влади став одним із найбільших бенефіціарів державних контрактів у будівництві та інфраструктурі. Він перебуває під міжнародними санкціями з 2014 року після анексії Криму росією. За даними компанії Ch-Aviation, наприкінці 2022 року він отримав доступ до двох літаків Bombardier Global, які, згідно з Flightradar24, регулярно літають до країн, які не приєдналися до санкцій, - зокрема, до ОАЕ та Азербайджану.

Ігор Кесаєв, статки якого Forbes оцінює в 4,8 млрд доларів, заробив капітал на торгівлі тютюном і алкоголем у 1990-х, а потім розширив бізнес у ритейлі та оборонній промисловості. Після вторгнення росії в Україну він також потрапив під санкції США і ЄС за підтримку оборонного сектора рф. У 2023 році, за даними Ch-Aviation та Import Genius, він імпортував бізнес-джет Bombardier Global Express XRS.

Журналісти зазначають, що до 2022 року російські олігархи активно користувалися послугами європейських операторів бізнес-авіації, зокрема зі Швейцарії, Люксембургу та Сан-Марино. Після початку повномасштабної війни доступ до цих схем був обмежений, проте з'явилися нові обхідні механізми через посередників і брокерів.

За даними розслідування, європейські компанії закуповують літаки Bombardier і Gulfstream на вторинному ринку, після чого реєструють їх у юрисдикціях, що не підтримують санкції проти рф, зокрема в ОАЕ, Омані, Казахстані та ПАР. Тільки після цього літаки фактично опиняються в розпорядженні російських клієнтів. Віце-президентка з маркетингу Ch-Aviation Марія Верович заявила, що деякі європейські компанії працюють "у сірій зоні", постачаючи літаки третім сторонам, які потім перепродують їх у росію.

За даними Ch-Aviation, літаки, якими користуються наближені до путіна, раніше обслуговувалися віденською компанією Avcon або пов'язаними структурами. Зокрема, борт Чемезова спочатку був зареєстрований на Бермудських островах і управлявся Avcon, а потім перейшов під управління російської компанії Tarp Aviation. В Avcon заявили, що дотримуються санкційних режимів ЄС і США. У Tarp Aviation на запит журналістів не відповіли. Частки в компаніях пов'язані з віденською трастовою структурою SecuTrust, яка також не надала коментарів.