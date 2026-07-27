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Британія передає Україні право на масове виробництво систем РЕБ Stone Cloak

27 липня 2026, 10:11
Британія передає Україні право на масове виробництво систем РЕБ Stone Cloak
Фото: Макс Требухов
Пристрої Stone Cloak розміром із планшетний комп'ютер українські військові вже використовують у бойових умовах.

Під час візиту Зеленського до Великої Британії 27 липня оголосять про передачу Україні інтелектуальної власності щодо британських засобів радіоелектронної боротьби Stone Cloak.

Про це пише Sky News.

Пристрої Stone Cloak розміром із планшетний комп'ютер українські військові вже використовують у бойових умовах, зокрема прикріплюючи до дронів, щоб російська ППО не могла їх відстежити та уразити. Завдяки доступу до інтелектуальної власності Україна зможе самостійно масово виробляти ці системи.

"Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною, і наша підтримка залишається непохитною. Stone Cloak – це найкращий британський винахід, ефективність якого перевірили на передовій, і він буде життєво важливим для захисту безпеки в обох наших країнах", – зазначив Бернем. Пристрої також планують вбудувати в наступне покоління британської зброї глибокого удару, зокрема крилатих ракет.

Нагадаємо, після зміни глави уряду Велика Британія запевнила, що її політика підтримки України залишиться незмінною. Новий прем'єр-міністр Енді Бернем у понеділок прийме президента Зеленського як першого іноземного лідера після вступу на посаду.

Британіядопомога УкраїніРЕБ

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