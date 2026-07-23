Ірландія виділить Україні €125 млн на посилення ППО

€100 млн на нелетальне військове обладнання та €25 млн на енергетику.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін та міністерка закордонних справ Гелен Макенті оголосили про виділення нового пакета допомоги Україні на 2026 рік у розмірі €125 млн.

Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Пакет передбачає €100 млн на постачання пріоритетного нелетального військового обладнання та €25 млн на відновлення і захист критично важливої інфраструктури України з акцентом на енергетику напередодні зими.

"Оголошена сьогодні підтримка допоможе Україні захиститися від атак і врятувати життя мирних жителів. Вона також допоможе підготуватися до майбутньої зими", – сказав Мартін, перебуваючи з візитом у Києві. За його словами, підтримка України є ключовим пріоритетом для ірландського головування в Раді ЄС.

Нагадаємо, візит Мартіна відбувається через три тижні після того, як Зеленський відвідав Дублін з нагоди початку ірландського головування в ЄС.