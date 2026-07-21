Біля берегів Британії російський корабель провів навчання з артилерії

В оборонному відомстві не стали коментувати, чи могли навчання бути приурочені до початку роботи нового прем'єра Бернема.

російський військовий корабель у понеділок провів навчання зі стрільбою з артилерії приблизно за 40 морських миль (близько 74 км) на південь від Плімута.

Про це повідомляє BBC.

Йдеться про російський фрегат "Неустрашимый", за яким стежили британський патрульний корабель HMS Tyne та французький військовий літак. Екіпаж літака встановив радіозв'язок із кораблем і попросив уточнити наміри. Перед початком стрільб російська сторона повідомила HMS Tyne про заплановані навчання та попросила відійти на безпечнішу відстань, після чого британське судно змінило позицію. Навчання тривали близько 30 хвилин у міжнародних водах.

Британський Військово-морський флот контролював перебіг навчань і продовжує "уважно відстежувати діяльність судна", заявив представник Міністерства оборони. В оборонному відомстві не стали коментувати, чи могли навчання бути приурочені до початку роботи нового прем'єра Бернема.

Інцидент стався на тлі зростання активності російського ВМФ поблизу британських вод останніми місяцями.