Командувач CENTCOM порадив зупинити авіаудари по Ірану – Axios

Трамп вперше за два тижні наказав припинити удари по цілях біля південного узбережжя Ірану та Ормузької протоки.

Командувач Центрального командування США (CENTCOM) адмірал Бред Купер рекомендував припинити авіаудари в районі Ормузської протоки, оскільки їхня ефективність досягла межі.

Про це повідомляє Axios.

Рекомендація Купера разом із думкою інших радників вплинула на рішення Трампа в п'ятницю призупинити удари по Ірану. Вперше за два тижні президент наказав військовим не завдавати ударів по цілях у районі південного узбережжя Ірану та Ормузської протоки.

Купер представив свої рекомендації Пентагону, Об'єднаному комітету начальників штабів та Білому дому. Він зазначив, що два тижні ударів значно послабили здатність Ірану атакувати судна, а більшість визначених цілей вже знищено. Наступним можливим кроком міг би стати новий масштабний наступ для знищення решти 20% цілей. За відсутності рішення про таку операцію, наголосив Купер, немає сенсу продовжувати попередній формат бомбардувань.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн також попередив міністра оборони Ґегсета та Трампа, що нестача ракет-перехоплювачів може обмежити здатність захищати американські війська та союзників у регіоні. У дні перед рішенням Трамп схилявся до відновлення масштабних операцій, але в четвер увечері його позиція почала змінюватися, а в п'ятницю остаточно сформувалась.