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Іран та Оман готують угоду щодо Ормузької протоки

26 липня 2026, 12:33
Іран та Оман готують угоду щодо Ормузької протоки
Фото: DW
Деталі можливого плану поки не розголошують.

Іран та Оман можуть уже найближчими днями погодити параметри угоди щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. За даними Axios, переговори між сторонами просунулися, і домовленості можуть бути досягнуті до кінця неділі, 26 липня.

Про це повідомляє Axios із посиланням на два регіональні джерела.

Переговори відбулися після того, як президент США Дональд Трамп 24 липня наказав американським військовим не завдавати нової серії ударів по Ірану. Це рішення було ухвалене за кілька годин після прибуття делегації Омана до Тегерана для обговорення можливого врегулювання ситуації навколо Ормузької протоки.

За словами співрозмовників видання, під час переговорів вдалося досягти прогресу. Очікується, що Іран та Оман можуть узгодити основні параметри домовленостей протягом вихідних.

Водночас остаточне рішення щодо того, чи погоджуватися на запропоновану угоду, залишатиметься за Дональдом Трампом після завершення консультацій між Тегераном і Маскатом.

Подробиці можливого плану відкриття протоки та умови майбутньої домовленості наразі не розкриваються.

Ормузька протока є одним із найважливіших світових маршрутів для транспортування енергоносіїв: через неї проходить значна частина морських поставок нафти та газу з країн Перської затоки.

 

ІранОманОрмузька протока

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