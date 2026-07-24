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У США занепокоєні швидким виснаженням запасів ракет після ударів по Ірану – CBS

24 липня 2026, 21:12
У США занепокоєні швидким виснаженням запасів ракет після ударів по Ірану – CBS
Фото: mda.mil
На відновлення запасів Tomahawk та JASSM знадобиться до чотирьох років.

У США виникла внутрішня напруга в адміністрації Трампа через надто швидкі темпи використання ракет-перехоплювачів ППО та високоточної зброї проти Ірану.

Про це повідомляє CBS News.

Американські розвідувальні та військові чиновники вказують, що США не зможуть тривалий час підтримувати поточний рівень витрат високоточних боєприпасів, оскільки оборонно-промислова база не має потужностей для швидкого поповнення арсеналів. Найбільше занепокоєння викликає стрімке скорочення ракет до Patriot та THAAD. Через це Пентагон переміщує ракети з Індо-Тихоокеанського регіону, що знижує готовність до стримування Китаю довкола Тайваню. Для економії командування дедалі частіше переходить на дешевші авіабомби JDAM та керовані снаряди GMLRS, а Tomahawk і JASSM використовує економніше.

За даними CSIS, під час активних дій проти Ірану США вже використали понад 1000 ракет Tomahawk та 1100 ракет JASSM. Аналітики наголошують, що на відновлення цих запасів знадобиться до чотирьох років, тоді як виробництво ракет для систем ППО може зайняти до п'яти років.

Міністр оборони США Піт Ґегсет спростовує заяви про внутрішню кризу та запевняє, що армія формує потужніші арсенали, ніж будь-коли раніше.

СШАІранПентагонPatriotTomahawkTHAADПіт Геґсет

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