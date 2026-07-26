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кремль готує нові провокації проти Лондона

26 липня 2026, 10:14
кремль готує нові провокації проти Лондона
москва прагне перевірити рішучість нового прем'єр-міністра та розтягнути ресурси країни.

росія може найближчим часом вдатися до нових провокацій проти Великої Британії, щоб перевірити рішучість уряду нового прем'єр-міністра Енді Бернема. 

Про це повідомляє Daily Mail, посилаючись на джерела в британській розвідці.

За даними співрозмовників видання, Кремль може спробувати скористатися зміною влади у Лондоні, а також тим, що увага президента США Дональда Трампа наразі зосереджена на ситуації навколо Ірану.

Джерела стверджують, що одним із напрямків тиску вже стало використання тіньового флоту рф. Після того як у червні британські морські піхотинці перехопили один із танкерів, москва змінила маршрути суден, які перевозять нафту в обхід західних санкцій. Тепер вони прямують до Атлантики через води на північ від Шетландських островів, що змушує Лондон витрачати додаткові ресурси на моніторинг і реагування.

Як зазначає Daily Mail, ще одним чинником можливої ескалації є невдоволення Володимира Путіна перебігом війни проти України.

Попередження британської розвідки також пролунали на тлі заяв Ірану про можливі удари по британських військових базах. У Тегерані вважають їх "законними цілями" після того, як Велика Британія дозволила США використовувати свої об'єкти для операцій, пов'язаних із загостренням конфлікту.

За інформацією видання, Лондон дозволив американським військовим використовувати, зокрема, авіабазу RAF Ферфорд за умови, що місії матимуть оборонний характер. Водночас британські спецслужби вже розпочали секретну операцію для посилення захисту об'єкта через можливі загрози з боку Ірану.

У п'ятницю міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг обговорив із главою Пентагону Пітом Гегсетом ситуацію в Ормузькій протоці та питання оборонного співробітництва.

Того ж дня Міністерство оборони Великої Британії заявило про повну готовність країни до відбиття повітряних і ракетних атак.

"росія не повинна сумніватися в рішучості цього уряду і цього прем'єр-міністра протистояти російській агресії – не лише в Україні, а й будь-яким загрозам для Великої Британії та наших союзників", – заявив Стрітінг.

 
РосіяВелика Британія

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