У кремлі назвали нову "умову" для мирної угоди з Україною

Після переговорів із держсекретарем США глава МЗС рф заявив про "обов’язкову складову" будь-яких домовленостей щодо України.

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що будь-яка домовленість щодо завершення війни в Україні має містити "невід’ємний елемент компромісу".

Про це він сказав після переговорів із державним секретарем США Марко Рубіо, повідомляють російські державні медіа.

"Будь-яка домовленість щодо України має містити невід'ємний елемент компромісу", – заявив Лавров.

Глава МЗС рф також прокоментував слова Рубіо про те, що попередні переговори президента США Дональда Трампа та глави кремля путіна на Алясці нібито не дали результату.

За словами Лаврова, ще потрібно визначити, "хто саме зазнав провалу". Він заявив, що пропозиції москви нібито вже містили компромісні положення.

Водночас російський посадовець знову звинуватив союзників України, зокрема США, у підтримці Києва через постачання озброєння для протистояння російській агресії.

Зазначимо, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим обговорив необхідність завершення війни проти України.