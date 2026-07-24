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російські товари обкладуть новими митами у США

24 липня 2026, 12:42
російські товари обкладуть новими митами у США
Фото: з вільного доступу
Для товарів рф встановили тариф у 12,5%.

Сполучені Штати Америки запровадили нові митні ставки щодо 60 торговельних партнерів, серед яких опинилася і росія. Для російських товарів передбачили мито на рівні 12,5%.

Про це йдеться у відповідній заяві американської адміністрації.

Нові мита становитимуть від 10% до 12,5% та поширюватимуться на більшість товарів із країн, включених до списку. У Вашингтоні пояснили рішення необхідністю реагувати на недостатні, на думку США, заходи окремих держав у боротьбі з примусовою працею.

росія потрапила до переліку країн, щодо яких США проводять розслідування у сфері використання примусової праці. Саме для російських товарів встановили ставку мита у 12,5%.

Водночас для продукції з Європейського Союзу діятиме тариф у розмірі 10%. Для Великої Британії також передбачили загальну ставку 10%, додатково до окремих мит на певні категорії товарів.

Нові правила замінюють попередні тарифні заходи, термін дії яких завершився у п’ятницю, 24 липня.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає запровадження нових мит проти низки ключових торговельних партнерів Вашингтона, зокрема ЄС і Канади.

Нагадаємо, що Білий дім запустив нову хвилю імпортних мит для 60 країн.

 
РосіяСШАмита

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