Білий дім запускає нову хвилю імпортних мит для 60 країн

Мінімальна ставка становитиме 10%, а для низки країн тарифи зростуть до 12,5%.

Адміністрація президента США Дональда Трампа з 24 липня запроваджує новий пакет імпортних мит, який охопить більшість найбільших торговельних партнерів країни.

Це стане черговою спробою Білого дому реалізувати політику глобальних тарифів після рішення Верховного суду скасувати попередні мита, йдеться на сайті американського уряду.

За інформацією агентств, нові тарифи почнуть діяти одразу після завершення строку дії тимчасового 10-відсоткового мита, запровадженого адміністрацією Трампа на 150 днів після скасування судом "взаємних" мит.

Згідно з оприлюдненими документами, товари з Європейського Союзу та Тайваню обкладатимуться митом у розмірі щонайменше 10%, тоді як для імпорту з Японії, Швейцарії та Південної Кореї мінімальна ставка становитиме 12,5%.

Такий самий тариф у 12,5% пошириться і на продукцію з десятків інших країн. Водночас для Великої Британії, Канади, Мексики та Індії збережуть нижчу ставку у 10%, оскільки, за оцінкою Вашингтона, ці держави запровадили достатні обмеження щодо використання примусової праці.

Водночас товари, які вже перебувають у дорозі до США, тимчасово звільнять від нових мит – пільговий період діятиме до 28 липня.

За оцінкою Reuters, новий пакет тарифів є найбільш масштабною спробою адміністрації Трампа відновити передвиборчу політику жорсткого захисту американського ринку після того, як Верховний суд заблокував попередні глобальні мита.

Також нещодавно Трамп оголосив 50% мита проти Канади.